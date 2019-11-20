Falcao'ya Beckham kancası!
AS gazetesi Beckham’ın Falcao için Galatasaray’ın kapısını çalacağını iddia etti. Yönetimin yapılacak iyi bir teklifi değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.
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