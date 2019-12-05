Evren Turhan: "Tuzlaspor'a karşı iki tane pozisyon bulamıyorlarsa bıraksınlar bu işi"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Ilgaz Çınar ve Evren Turhan oldu. Turhan, Galatasaray'daki yabancı futbolcuların performansını eleştirdi.
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