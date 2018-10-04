Evren Turhan: Oyun olarak Galatasaray Porto'ya ders verdi
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Porto - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Turhan," Oyun olarak Galatasaray Porto'ya ders verdi, ama futbol skor oyunu" yorumunu yaptı.
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