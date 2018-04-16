Etnospor Kültür Festivali: "At binenin kılıç kuşananın"
İstanbul'da 9-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtımı yapıldı. Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan'ın tanıtımda açıklamalarda bulundu. Yenikapı Meydanı'nda, 9-13 Mayıs tarihlerinde organize edilecek festivalde "At binenin kılıç kuşananın" sloganı kullanılacak. İşte detaylar...
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