Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Bölüm fragmanı | EDHO yeni bölüm fragmanı
Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes kesen fragmanın ardından izleyiciler 12 Mart Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümü iple çekmeye başladı! Peki EDHO 128. bölümde neler olacak? Cevabı fragmanda...
"ALPARSLAN ÖLDÜ. SENİN TANIDIĞIN HIZIR DA ÖLDÜ!"
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
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- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. Bölüm fragmanı | EDHO yeni bölüm fragmanı
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