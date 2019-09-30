Eski Galatasaraylı yıldız feci sakatlandı!
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Giovani dos Santos, Meksika'da formasını giydiği Club America'nın Chivas'ı 4-1 yendiği maçta iç acıtan bir sakatlık geçirdi. Rakibinin topuğyla bacağını sıyırdığı pozisyonda acılar içinde yerde kalan 30 yaşındaki oyuncu, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
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