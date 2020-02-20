Ersun Yanal'dan Galatasaray motivasyonu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına motivasyon konuşmalarını yapıyor. Yanal, "Kadıköy'deki yenilmezlik serisini devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.
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