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Erol Bulut: Hakemin yanlış karar verdiğini görmedim

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Hakemin öyle bir pozisyonda olup yanlış karar verdiğini görmedim. Bize de penaltı verdi, rakibe de verdi” diye konuştu.

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan A. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Aslında düşüncemiz kazanmaktı. Pozisyonlarımız da vardı. Kaçırdığımız penaltı var, rakibinde kaçırdığı pozisyonlar var. Rakip daha çok top oynadı. Biz onun zaten o şekilde çalışmasını öngördük. İstediğimiz şekilde maç başladığında maçın başında net pozisyon kaçırdık. Ama tabii Fenerbahçe stadında oynuyorsunuz baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Nitekim o şekilde oldu. Futbolcular iyi mücadele etti. Aldığımız bir puandan mutluyuz" dedi.

"Penaltıyı Bakasetas atsın istedim"

İkinci penaltının Bakasetas'ın kullanmasını istediğini belirten Bulut, "Bazen bir şeyleri hissedersiniz ya, bende hissettim kaçıracağını. Futbolda böyle şeyler oluyor. Bizim için önemli bir futbolcu. Hem atacak hem kaçıracak. Bizim için önemli bir futbolcu. Keke atmış olsaydı 3 puanı almış olurduk belki" şeklinde konuştu.

"Hakemin yanlış karar verdiğini görmedim"

Hakem Ümit Öztürk hakkında konuşan Erol Bulut, "Hakemin öyle bir pozisyonda olup yanlış karar verdiğini görmedim. Bize de penaltı verdi, rakibe de verdi. Verilen kararlara saygı duyuyoruz. Mustafa'nın pozisyonu izlemedim" dedi.

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09 Şubat 2020 , Pazar
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