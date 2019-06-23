Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması
Kayserspor Kulübü Başkanı Erol Bedir A Spor'a Deniz Türüç ile ilgili özel açıklamalarda Deniz'le ilgilenen yerli ve yabancı kulüplerin olduğunu doğrulayan Bedir, "Oyuncu için bize gelen bir teklif yok." dedi.
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