Erol Bedir isyan etti!
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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