Erman Toroğlu'ndan sert sözler: O 3 başkan acaba utanır mı?

Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle, üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın TFF ile imzalamış olduğu 1 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesi yönetim kurulu tarafından feshedildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Suat Arslanboğa'yla ilgili alınan flaş kararı değerlendirdi. İşte Erman Toroğlu'nun Spor Gündemi programında yaptığı açıklamalar:

"O 3 BAŞKAN ACABA UTANIR MI?"

"Geçen sene Galatasaray - Konyaspor maçından sonra karşılıklı tartışmalar oldu. Beni sizden bir ricam var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir başkanlarının ortak imzaladıkları deklarasyonu bulup bir okuyabilir misiniz? İnsanların yazdıkları kağıtları nasıl yediklerini göstereceğim size! 'Hakemdir hata yapar' diyen üç tane başkan... Allah'ın sopası yok ki vursun bunlara! Acaba utanırlar mı? Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirildi. Çok güzel, doğru. Ama o iki hakemin de bitirilmesi lazımdı. Hani korudular ya o iki taneyi. Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'i diyorum."

"GEÇEN SEZON GÖÇEK VE ÖZKAHYA DİNLENDİRİLSEYDİ..."

"Geçen yıl MHK bu iki hakeme sezon sonuna kadar maç vermeme kararı almıştı. Bunu duyan 3 tane başkan, olay Galatasaray maçında oldu diye bu bildiriyi yayınladılar. Hem de bir tezgah yaptılar. Fikret Orman 'ben Avrupa'daydım' dedi. Utanın ya utanın! O gün doğrusunu yapsaydınız ve o iki hakem dinlenseydi bugün bu olaylar olmayacaktı beyler! Amatörsünüz! Büyük kulüpleri idare ediyorsunuz ama sizin idareleriniz küçük. İşte buyrun tükürdüğünüz tabağı yaladınız."