A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yeni transferi olan Nagatomo'yu değerlendirdi. Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Japon var ya, inanılmaz faydalı bir oyuncu. Baya faydalı, değişik bir adam, iyi adam. Bu kadar kısa zamanda iyi adam. Türkiye gibi bir yerde iş yapar. Girişi çıkışı kontrollü, iyi orta atıyor, hızlı. Enterensan geldi bana. Öyle bir adam alırsın ki götürürsün. Bence uymuş"