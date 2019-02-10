Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Diagne ikinci sarıdan net atılması lazım. Nagatomo ne dedi? Neden atamıyorsun? Hakemden bu akşam iğrendim. Ben bunlar yüzünden hakem oldum." ifadelerini kullandı.
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