Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Bazı şeyler tesadüf değil"
A Spor yorumcusu Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "5 kulüp yan yana geldi, bildiriye imza attı. 2 hakeme ceza veremezsin dediler. O komite gitti, hakemlerden biri Başakşehir - Ankaragücü maçını idare etti. Maç 2-0'ken gol sayılmadı, VAR'a gitmediler. Demek ki bazı yerler güçlü. Bazı şeyler tesadüf değil." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.