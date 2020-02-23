Erman Toroğlu'ndan flaş hakem yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler'in performansını değerlendirdi. Toroğlu, "Hakem bugün ders verdi. Helal olsun, çok az hata ile bu zor maçı yönetti." ifadelerini kullandı.
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