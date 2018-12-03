Erman Toroğlu: "Vida'nın Eren'e hareketi net penaltı"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında, "Vida'nın Eren'e hareketi net penaltı" dedi.
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