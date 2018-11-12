Erman Toroğlu: VAR'a dokunmayın kardeşim
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Adalet istiyorsunuz sonra adalete sallıyorsunuz, VAR'a dokunmayın kardeşim" ifadelerini kullandı.
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