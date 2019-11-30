Erman Toroğlu: Uygulayın şu kuralı!
A Spor'un usta yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, 2-2 berabere biten Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası tekrar edilen penaltı pozisyonu hakkında "Yoruma açık bir pozisyon değil. Kalecinin bir ayağı çizgide olacak. Kural bu, uygulayın bunu. Tartışmaya açık değil" yorumunda bulundu.
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