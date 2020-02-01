Erman Toroğlu: Uğurcan ahtapot gibi bir çocuk
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ı yorumlayan Toroğlu, "Uğurcan ahtapot gibi bir çocuk" ifadelerini kullandı.
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