Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundular. Toroğlu, Türkiye'deki hakemler için "Türkiye'de koronavirüsten daha fazla virüsler var. O da hakemler." dedi.
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