Erman Toroğlu: Talisca'dan daha iyisini bulmak zor

Fotomaç Yazarı ve A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçı yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ta Babel var, Quaresma var, Talisca var. Biri çıkarsa değiştiriyor. İkisi çıkarsa hırpalıyor, üçü aynı anda oynarsa bayıltıyorlar. Şahsi ama. Beşiktaş'tan Talisca'yı alırsan bu takımı bulamazsın.Talisca'dan daha iyisini bu yaşta bulmak zor." dedi.