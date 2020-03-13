Erman Toroğlu: Maçların açık kanaldan verilip ülkedeki herkesin izlemesi lazım
A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanması kuralına dair konuştu. Toroğlu, "Madem bu olağanüstü bir durum bu maçların açık kanaldan verilip ülkedeki herkesin izlemesi lazım. Herkes evinde seyreder, virüs falan da gelmez. Hem moral olur insanlara." ifadelerini kullandı.
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