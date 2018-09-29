Erman Toroğlu: Lens'in pozisyonu net kırmızı kart
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Kayserispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Lens'in yaptığı gaddar bir iş. Net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
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