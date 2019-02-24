Erman Toroğlu: "Kötü futbolun sorumlusu Fatih Terim"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Galatasaray'da yönetim ara transfer döneminde 2 tane forvet aldı. Galatasaray bu topu oynuyorsa bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir. Bu akşam zaman zaman hakemin omuz atmasına rağmen bu Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 yendi. Ben bu akşamki futboldan keyif almadım" dedi.