Erman Toroğlu: "Kötü futbolun sorumlusu Fatih Terim"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Galatasaray'da yönetim ara transfer döneminde 2 tane forvet aldı. Galatasaray bu topu oynuyorsa bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir. Bu akşam zaman zaman hakemin omuz atmasına rağmen bu Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 yendi. Ben bu akşamki futboldan keyif almadım" dedi.
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