Erman Toroğlu: Gavura vurur gibi vuruyor!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
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