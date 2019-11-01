Erman Toroğlu: Galatasaray böyle giderse ilk 4'e zor girer
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Galatasaray ilk yarıyı Talbi (k.k) ve Babel'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Usta yorumcu böyle giderse Galatasaray, ilk 4'e zor girer" dedi.
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