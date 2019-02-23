Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman olsaydı Zenit'i banko geçerlerdi"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman olsaydı Zenit'i banko geçerlerdi." dedi.
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