Erman Toroğlu Cüneyt Çakır'ın VAR kararını yorumladı!
Galatasaray - Akhisarspor maçında hakem Cüneyt Çakır, Dany'nin Rodrigues'i düşürdüğü pozisyonda Dany'i sarı kartla cezalandırmıştı. VAR sonucunda da sarı kartı değiştirmeyen Çakır'ın kararını Erman Toroğlu yorumladı.
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