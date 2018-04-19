Erman Toroğlu: "Bu maddeleri atan geri zekalı" – Fotomaç TV
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    Erman Toroğlu: "Bu maddeleri atan geri zekalı"

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final maçındaki tribün olaylarını, A Spor ekranlarında Erman Toroğlu değerlendirdi.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final maçındaki tribün olaylarını, A Spor ekranlarında Erman Toroğlu değerlendirdi.

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    19 Nisan 2018, Perşembe
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