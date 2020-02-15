Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi Burak Yılmaz'ı sevemedi
A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendiren Erman Toroğlu "Beşiktaş seyircisi Abdullah Avcı'yı kabul etmedi. Beşiktaş seyircisi Burak Yılmaz'ı da kabul etmedi" dedi.
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