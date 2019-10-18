Erman Toroğlu: Ben Fatih Terim'i tanıyamıyorum
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Transfer canavarı Falcao için devrede! Ocakta yolcu
- Onyekuru geliyor 2 yıldız gidiyor!
- Radamel Falcao'dan samimi açıklamalar
- Ryan Babel Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor!
- Belhanda'ya şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
- İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Menajeri resmen açıkladı
- Galatasaray 10 numarasını Süper Lig'de buldu!
- Carlos Queiroz'den Falcao için flaş açıklamalar!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.