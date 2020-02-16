Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler
- Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi
- Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi
- Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti! İşte Fenerbahçe'nin bonservis talebi
- Günün transfer sürprizi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarına kötü haber! "Artık beklemesinler"
- Ali Koç duyurmuştu! Harcama limiti sonrası beklenmeyen ayrılıklar...
- Sol bek transferi takasla geliyor! Fenerbahçe...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.