Erdal Torunoğulları: Karius FIFA'ya gitti!
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Alman kaleci Loris Karius'un alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gittiğini açıkladı. Torunoğulları, Talisca'yla görüştüklerini de söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
- Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinden kareler!
- Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!
- Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!
- Sergen Yalçın'dan flaş karar! O isim yerine...
- Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap!
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- Görüşme gerçekleşiyor! İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.