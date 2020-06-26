En yaşlı teknik direktör TFF 1.Lig'de
Futbolcuların yaş ortalaması sık sık gündeme gelir. Peki, yaş ortalaması en yüksek teknik direktörler hangi ligde? Bu alanda TFF 1. Lig 54.92 ile ilk sırada yer alıyor. Süper Lig'de ve dünyadaki diğer liglerdeki teknik direktör yaş ortalamasıyla ilgili haberimiz var sırada...
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