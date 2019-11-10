Emre Kocadağ: Herkes için adil yönetim istiyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, maç sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Çok kolay çalınan düdükler bize çalınmadı bugün. Kontrol ettik, VAR çalışıyor ama nedense gidilmedi. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Seriyi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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