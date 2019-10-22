Emre Bol'dan flaş yorum: Real Madrid maçında Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?
Sşampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi A Spor yorumcusu Emre Bol Artı Futbol programında flaş açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki futbolunu eleştirdi ve Real Madrid maçı öncesi uyardı. İşte Emre Bol'un sözlerinden öne çıkanlar..
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