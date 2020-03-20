Emre Bol'dan flaş Yalçın Koşukavak yorumu
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın Koşukavak ile ilgili konuşan Bol, "Yalçın Koşukavak ismi masaya geldi. Başkan olsam ben sorarım. Bu Yalçın Koşukavak ne yapmış diye. Bursaspor'a gelmiş kovulmuş, şimdi nerede Altay'da. Süper Lig'de 18 takımdan hiçbirinin aklına Yalçın Koşukavak'ı çalıştırmak gelmemiş, alt liglerde teknik direktörlük yapmış birini alıp Fenerbahçe'nin başına getireceksin. Bir pozisyon vericeksin." ifadelerini kullandı.
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