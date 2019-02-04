Emre Bol'dan Arda Turan'a sert sözler
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Emre Bol'dan Arda Turan'a sert sözler

A Spor'un usta yorumcularından Emre Bol, Spor Gündemi'nde gelişmeleri değerlendirdi. Bol, Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan hakkında sert sözler kullandı ve "Sevimsiz adam. Biz onu niye sevmişiz!" dedi.

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04 Şubat 2019, Pazartesi
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