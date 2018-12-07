Emre Bol Fenerbahçe'nin teknik direktör planını açıkladı!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Türkiye'nin Kupası programında "Fenerbahçe'nin ara planı Ersun Yanal, ana planı ise Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kasımpaşa maçını terk etti!
- Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...
- Fenerbahçe transferde 3 ismin peşinde!
- Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a şok!
- Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı
- Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'da forma giymiş futbolcular
- İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri