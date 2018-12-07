Emre Bol Fenerbahçe'nin teknik direktör planını açıkladı!
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Emre Bol Fenerbahçe'nin teknik direktör planını açıkladı!

A Spor yorumcusu Emre Bol, Türkiye'nin Kupası programında "Fenerbahçe'nin ara planı Ersun Yanal, ana planı ise Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu" dedi.

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07 Aralık 2018, Cuma
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