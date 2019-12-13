Emre Bol: Fenerbahçe Avrupa'da olsa başarısız olurdu!
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansını yorumlayan Emre Bol, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. Bol, Fenerbahçe'nin Avrupa'da olsa başarısız olacağını da sözlerine ekledi.
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