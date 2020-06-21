Emre Bol: Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş
A Spor yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u eleştirerek, "Fenerbahçe Ali babanın çiftliğine dönmüş." dedi.
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