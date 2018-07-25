Emre Bol: "F.Bahçe bu kadroyla şampiyon olamaz"
Fotomaç Gazetesi muhabiri Emre Bol A Spor'da Spor Ajansı programında F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Sarı lacivertli takımın kadro yapısını yorumlayan Bol, transfer olmaması halinde F.Bahçe'nin şampiyon olmasının zor olduğunu belirtti.
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