Emre Bol: "F.Bahçe bu kadroyla şampiyon olamaz"
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    Emre Bol: "F.Bahçe bu kadroyla şampiyon olamaz"

    Fotomaç Gazetesi muhabiri Emre Bol A Spor'da Spor Ajansı programında F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Sarı lacivertli takımın kadro yapısını yorumlayan Bol, transfer olmaması halinde F.Bahçe'nin şampiyon olmasının zor olduğunu belirtti.

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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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