Emre Bol: Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Arda Turan ile ilgili konuşan Bol, "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı aynı teraziye koyamazsın" ifadelerini kullandı.
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