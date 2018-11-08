Emre Bol: Cezaları verenlerin ellerine kollarına sağlık, az bile vermişler
A Spor yorumcusu Emre Bol, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Bol,"Cezaları verenlerin ellerine kollarına sağlık. Az bile vermişler" yorumunu yaptı.
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