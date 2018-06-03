Emre Bol: "1 Milyon Üye Projesi Aziz Yıldırım'ın sonunu getirdi"
Fotomaç Gazetesi Yazarı ve A Spor Yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe kongresinde Ali Koç'un seçimi kazanmasının ardından sıcağı sıcağına değerlendirme yaptı. Fenerbahçe'deki kongre sisteminin Aziz Yıldırım'ın sonunu hazırladığını belirten Bol, "1 Milyon Üye Projesi Aziz Yıldırım'ın en önemli projesiydi fakat kim derdi ki 1 milyon üye projesi Fenerbahçe'nin sonunu getirecek. Çünkü Fenerbahçe kongre üyeleri artık kontrol edilebilir bir kalabalık değil. Aziz Yıldırım kendi ayağına sıkmıştır" dedi.
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