Emre Belözoğlu ve Dirar arasında gerginlik!
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de beklenmedik bir olay yaşandı. Sarı lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar, antrenmanda gerginlik yaşadı. Öte yandan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, konu ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.