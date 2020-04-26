Emre Belözoğlu umutlu konuştu!
A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, corona virüsü salgınının neden olduğu zor günlerin el birliğiyle aşılabileceğini söyledi. Tecrübeli futbolcu ayrıca devletin salgını çok iyi bir planlamayla önlemeye çalıştığını belirtti.
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