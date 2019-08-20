Emre Belözoğlu ikinci baharını yaşıyor
Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı farklı galibiyette önemli rol oynayan Emre Belözoğlu ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla yıllara meydan okudu.
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