Emre Belözoğlu dalya demeye hazırlanıyor
A Milli Futbol Takımı'nın yapacağı kritik Fransa mücadelesi Emre ?Belözoğlu için ayrı bir anlam taşıyor. 39 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmada forma giymesi durumunda ay yıldızlı formayla yüzüncü maçına çıkmış olacak.
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