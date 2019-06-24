Eljif için teklifler yükseliyor | Video haber
Fenerbahçe'nin Makedon yıldız Eljif Elmas'ın transferi için Avrupa devlerinin ısrarı sürüyor.
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